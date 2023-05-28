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زيارات لطلاب الجامعة الألمانية للمشروعات القومية.. أبرزها «مدينة المعرفة»

كتب:

أحمد أبوضيف
03:28 م | الأحد 28 مايو 2023
زيارات ميدانية لطلاب الجامعة الألمانية

زيارات ميدانية لطلاب الجامعة الألمانية

أكد الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاطلاعهم على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية، والتطور الكبير الذي تشهده مصرنا الحبيبة على أرض الواقع، والتعرف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

مشروعات قومية زارها الطلاب 

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه من بين تلك المشروعات التي زارها الطلاب، المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط – المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني بمدينة السادات - مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة – شركة السويس للصلب – مدينة العلمين الجديد.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.