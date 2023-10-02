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أحمد شيبة يُحيي حفلين في الإسكندرية ومطروح بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب:

أحمد حسين صوان
10:17 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
أحمد شيبة

أحمد شيبة

كشف الفنان أحمد شيبة، عن مشاركته في إحياء حفلين غنائيين في محافظتي مطروح والإسكندرية، اليوم الاثنين، بصحبة مجموعة من الفنانين، وذلك في ضوء الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويأتي حفل أحمد شيبة، في مطروح في شارع الإسكندرية بميدان المحافظة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويُشاركه مجموعة من فناني المدينة هناك، منهم الشاعر محمد أبو ستة، والشاعر نصيب السكوري، وسعيد العبيدي، ورمضان مطرف.

أما حفل أحمد شيبة، الثاني، سيكون في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُشاركه الفنان عصام كاريكا.

وأعرب «شيبة»، عن سعادته البالغة، لاحتفاله وسط جمهوره، بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «يسعدني ويشرفني مشاركتي في احتفالات أكتوبر المجيدة.. استنوني بكرة إن شاء الله في مطروح الساعة 3، والإسكندرية الساعة 9 مساءً.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.