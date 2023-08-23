أحمد شيبة يؤدي مناسك العمرة على روح والدته بعد وفاتها.. (صور)

أدى المطرب أحمد شيبة مناسك العمرة على روح والدته، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة، بعد صراع مع المرض، ونشر أحمد شيبة صورا من أمام الكعبة، بعد أداء العمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أحمد شيبة يؤدي عمرة على روح والدته

علق أحمد شيبة على الصور قائلاً: «لبيك اللهم عمره عن أمي، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

وفاة والدة الفنان أحمد شيبة

رحلت والدة الفنان أحمد شيبة، منذ أيام، داخل أحد المستشفيات بالإسكندرية وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وفي وقت سابق، ناشد الفنان أحمد شيبة، جمهوره بالدعاء لوالدته، بعد وفاتها قائلاً: «من غيرها مشهعرف أعيش».

تدهور حالة والدة أحمد شيبة الصحية

وقد تعرضت والدة الفنان أحمد شيبة لتدهور حالتها الصحية، في الأيام التي سبقت وفاتها بسبب وظائف الكلى، وطالب محمود شيبة، نجل الفنان أحمد شيبة، الجمهور بالدعاء لجدته قبل وفاتها بأيام، حيث قال: «أنا طالب من إخواتي اللي بيحبوا ستي يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا، والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللي هما بيقولهولنا».