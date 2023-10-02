المدير الإقليمي لمنظمة «سيداري»: مصر تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة المائية

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن مصر تعتبر من البلدان الفقيرة في الموارد المائية، ولديها مصدر وحيد وهو نهر النيل، موضحا أنه لابد من زيادة الموارد المالية المتاحة تزامنا مع الزيادة السكانية.

تحديات أخرى

وأضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «هناك تحديات أخرى، فمصر تقع في آخر مصب نهر النيل، كما أن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر إما معاد استخدامها بوادي النيل أو والدلتا، وهناك المياه الجوفية بالصحاري حيث تواجه تحدٍ آخر وهو أنها مياه غير متجددة، وبالتالي فإنها لابد أن تُستخدم بحرص شديد».

الدولة تبذل جهدا كبيرا للتعامل مع الفجوة المائية

وتابعت: «الدولة تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة المائية، ونصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 متر مكعب سنويا، أما حد الفقر المائي فهو 1000 متر مكعب، ونقترب من حد الفقر المدقع وهو 500 متر مكعب للمياه».

وأشار إلى أن هناك موارد غير تقليدية تشمل التوجه إلى تحلية مياه البحر، إذ تعتمد جميع المدن الساحلية على تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية، موضحا أن مصر دشنت أكبر مشروعات في العالم وهي أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة.