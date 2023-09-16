برنامج «صباح الخير يا مصر»: طفرة في فرص العمل بالصعيد منذ 2014

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ صعيد مصر كان يواجه مشكلات وتحديات كثيرة منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين حتى عام 2014.

الشاذلي: الرئيس السيسي يهتم بمشروعات التنمية في الصعيد

وأضاف الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية خلال حلقية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في عام 2014 بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم بشكل كبير جدا في تحقيق تنمية ومستدامة لأبناء مصر في الصعيد.

وتابع بأن الدولة المصرية أنشأت هيئة تنمية الصعيد التي تعمل في عدد كبير من المحاور وهدفها إنشاء المشروعات القومية العملاقة في محافظات الصعيد، موضحًا: «زمان كان أي حد عاوز يشتغل أو يستثمر كان يروح القاهرة».

فرص العمل في الصعيد

وأكد ان محافظات صعيد مصر تشهد طفرة كبيرة جدا منذ عام 2014 على مستوى توفير فرص العمل والاستثمارات والمشروعات والتشغيل حتى لا يصبح الاهتمام موجها إلى القاهرة فقط وتزداد أزمة الهجرة الداخلية من المحافظات إليها.