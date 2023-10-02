«إكسترا نيوز»: معظم الإصابات في حريق الإسماعيلية طفيفة

قال عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ الإصابات الناجمة عن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية معظمها طفيف، والمباني المجاورة للمديرية لم تتأثر بالحريق، ما يؤكد أنّ التأثير السلبي كان من نصيب مبنى المديرية فقط.

التعامل مع الحريق

وأوضح الغنام، أنّ هناك 26 إصابة منها 2 فقط تعرضت للحريق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لـ11 من أفراد الأمن بموقع الحادث، وتحركوا بعد تلقى الإسعافات الأولية، بما يؤكد أنّ هناك احترافية في التعامل مع الحريق، رغم وجود ذخائر ومعدات داخل المبنى خاصة بطبيعة العمل.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وصل قبل قليل إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجّه بتقديم الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

كما وجّه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.