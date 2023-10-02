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وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة استشاريين لفحص حريق مديرية أمن الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
10:12 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزير الداخلية في موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وزير الداخلية في موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منذ قليل، إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، إذ تفقد الموقع موجهًا بتقديم جميع أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

وزير الداخلية يوجه بمراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

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