ضبط أكثر من 50 طن أغذية ومستلزمات زراعية غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية خلال شهر سبتمبر أكثر من 50 طن أغذية ومستلزمات زراعية غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال حملات مكثفة في عدد من المراكز والمدن.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق

وشنت مديرية التموين عددا من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، ما أسفرت عن تحرير 3098 محضراً، منها 2049 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وقالت وكيل فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إنه تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، منها 10 أطنان و800 كيلو دقيق، و10 أطنان و400 كيلو سكر، و1 طن و630 كيلو زيت، و300 كيلو أرز و200 كيلو دواجن و1 طن ملح.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، منها 30 طن مستلزمات زراعية، و430 عبوة سجائر، و1000 لتر بنزين، و60 شيكارة يوريا، و198 عبوة أدوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.