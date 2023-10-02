«صيادلة الشرقية» تكرم المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، للمشاركة في احتفالية تكريم المتفوقين علمياً وحفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم لعام 2023، التي أقامتها نقابة الصيادلة في الشرقية، بنادي أحمد عرابي في مدينة الزقازيق، في حضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقيةـ والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الله الطحاوي الأمين العام للنقابة، والدكتورة هبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، والشيخ أحمد السيد من مديرية الأوقاف بالشرقية، والقس نبيل داود من مطرانيه الزقازيق ومنيا القمح، والصيادلة وأسرهم.

احتفالية نقابة صيادلة الشرقية بتكريم المتفوقين علميا

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لنائبة محافظ الشرقية أعربت فيها عن سعادتها بتواجدها وسط الصيادلة وأبنائهم المتميزين وحفظة كتاب الله، الذين يمثلون نماذج مشرفة في المجتمع، إذ يجمعون بين العلم والقرآن الكريم ويساهمون في بناء وتقدم المجتمع.

الصيدلة مهنه محورية تقدم خدماتها في جميع المجالات

وأكدت نائبة محافظ الشرقية، أهمية دور مهنة الصيدلة في المجتمع باعتبارها مهنه محورية تقدم خدماتها في كل المجالات، ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر، مؤكداً أن مهنة الصيدلي تمثل الشرف والأمانة والعلم والتعامل مع الآخر.

ومن جهته، طالب الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، نقيب الصيادلة بضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بالمهنة، واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه افراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام.

وفي نهاية الاحتفالية، جرى تكريم حفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم في المستويات المختلفة، بمنحهم دروع تذكارية تقديراً وتشجيعاً لهم على مواصلة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، إلى جانب تفوقهم العلمي، وكذلك تكريم أعضاء اللجنة المشرفة على المسابقة الدينية من رجال الدين الإسلامي والصيدلة بمنحهم هدايا تذكارية تقديراً لدورهم في الإشراف على المسابقة.