محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة مصابي حادث حريق مبنى مديرية الأمن

تفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، منذ قليل، اليوم الاثنين، مصابي حادث حريق مديرية أمن الاسماعيلية، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، للاطمئنان علي حالتهم الصحية بعد الحادث الذي شهدته المديرية في الساعات الأولى من الصباح، حيث خرج عدد منهم.

مصابو حادث حريق الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة سُبل الرعاية الطبية من أطقم العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، لـ مصابي حادث حريق الإسماعيلية مشيراً إلي أن الإصابات تنوعت ما بين حالات اختناق وحروق.

حالات مصابي حادث حريق مديرية أمن الاسماعيلية

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خروج عدد من حالات الاختناق البسيطة في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فور تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتابع محافظ الإسماعيلية حريق مديرية أمن الإسماعيلية فور تلقيه بيانًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحدوث الحريق.

وانتقل اللواء شريف بشارة يرافقه نائبه المهندس أحمد عصام الدين لمكان الحريق، لمتابعة سير إجراءات إطفاء الحريق من قِبَل الحماية المدنية، وتواجد سيارات الإسعاف لسرعة إنقاذ المصابين وتلقيهم الإسعافات الأولية.

تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وشهد مبني مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين حريق هائل التهم المبني بالكامل، ونجحت قوات قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه قبل امتداده الي المباني المجاورة.

وأسفر حريق مديرية أمن الإسماعيلية عن 36 مصابا، وتعاملت سيارات الإسعاف مع 12 منهم في موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.