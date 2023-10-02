تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية الـ16 لرماية المسدس والبندقية

شهد الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية عدة كواليس، إذ عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية، في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الإيطالي لوتشنو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، روبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

رئيس الاتحاد الدولي يكشف قواعد المنافسات واحتساب النقاط

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة.

15 دولة تشارك بأكثر من 250 راميا مصنفين دوليا

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بمشاركة 250 راميا ورامية من 15 دولة هي: الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

وتُقام جميع منافسات البطولة الإفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُذكر أنَّ الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر للرماية (بندقية ومسدس) سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.