وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية استضافة البطولة الأفريقية الـ16

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، باللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية، التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

صبحي: البطولة تقام على ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن البطولة تقام منافساتها بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق، الذي أصبح أحد الصروح الرياضية المتميزة، التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر وتشجع الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية.

ومن جانبه أوضح اللواء حازم حسني، أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من مختلف الدول الأفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة بالإضافة الى تمتع تلك البطولة بأن عدد المتأهلين منها إلى الأوليمبياد (16) فردا وستكون المنافسات بمسابقات المسدس والبندقية والخرطوش.

وتقام بطولة الرماية، بمشاركة 15 دولة أفريقية هي (الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس) بالاضافة إلى مصر منظمة البطولة.

حضر الاجتماع الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس ادارة شركة روابط، ونائبه هيثم الملاح.