منظمو بطولة العالم يشيدون بلاعبة الرماية المصرية هالة الجوهري

نالت هالة الجوهري، لاعبة منتخب الرماية المصري، إشادة واسعة بسبب ما قدمته من أداء مميز ، خلال منافسات بطولة العالم للرماية المقامة حاليا في مدينة باكو بأذربيجان، وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.وحققت هالة نتائج مميزة في منافسات الفردي سيدات بمسابقة المسدس 10 أمتار، حيث حققت 573 نقطة، وكان يفصلها فقط 3 نقاط عن التأهل إلى الدور النهائي.

منافسة شرسة بين 24 منتخبا ببطولة العالم للرماية بأذربيجان

وشاركت هالة على مستوى الفرق بـ بطولة العالم للرماية بأذربيجا ، حيث احتلت برفقة الثنائي رضوى عبد اللطيف ومنال مصطفى، المركز الرابع عشر بين الفرق المشاركة في ظل منافسة شرسة بين 24 منتخبا قويا.وسبق منتخب مصر للسيدات في الترتيب العام، منتخبات قوية وهي كازاخستان، جورجيا، إيطاليا، سنغافورة، إسبانيا، بولندا، أذربيجان، ألمانيا، كندا، النرويج والإكوادور.

حازم حسني: لدينا أفضل المنافسين على مستوى العالم

وأشاد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بمستوى الراميات المصريات وزكي عبد الله مدرب المنتخب المصري، مؤكدا أن مستوى اللاعبات لفت أنظار الجميع ونال إشادة على جميع المستويات.

وأضاف، أن الاتحاد المصري للرماية يقف وراء جميع اللاعبين في المنافسات الدولية من أجل تجهيزهم وتوفير فرص الاحتكاك القوية بأفضل المنافسين على مستوى العالم، مؤكدا أن فريق السيدات يسير بخطوات ثابتة.