رئيس جامعة الأزهر يهنئ الخريجين الجدد: اجتهدوا في طلب العلم وحافظوا على القمة

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لتخريج الدفعة 56 من خريجي الكلية، حيث حثّ رئيس الجامعة، الخريجين على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا أنّ الوصول إلى القمة سهل، والأصعب المحافظة على القمة.

تخريج دفعة جديدة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

وخلال كلمته في الاحتفالية، رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا وأسرهم في هذا اليوم الطيب، ونقل للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، كما وجّه رئيس الجامعة الشكر لكلية الطب برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، لاستضافته الاحتفالية داخل مستشفى الحسين الجامعي.

وقال رئيس الجامعة للطلاب: «من حسن الطالع أن يواكب حفل تخرجكم بداية العام الدراسي الجديد، في شهر ربيع الأنور شهر ميلاد المصطفى _صلى الله عليه وسلم، ومع قرب الاحتفال باليوبيل الذهبي بانتصارات أكتوبر المجيدة حرب العزة والكرامة، وكل هذا يأتي مع ظهور تصنيف التايمز للتعليم العالي الذي صنف جامعة الأزهر رقم 1 على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، فحقًّا إنها بشريات عظيمة».

وأعرب الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن سعادته بيوم الحصاد، مرحبًا بالحضور جميعًا ومقدمًا التهنئة إلى الخريجين، وأسرهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا اليوم.

وحثّ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الخريجين، على أهمية التحلي بالأخلاق والمصداقية، مبينًا أنّ بعثة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كانت من أجل هذا، فقد قال -صلى الله عليه وسلم: «إنّما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق».

وأعرب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن أمنياته للخريجين بحياة عملية مليئة بالتفاؤل والجد والاجتهاد من أجل نهضة وطننا الحبيب مصر وأزهرنا الشريف.

طلب العلم

وقدّم الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية، التهنئة إلى خريجي الكلية من الدفعة 56 ورحب بأسرهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، والحرص على طلب العلم، خاصة ونحن نحتفل بتخرجكم في شهر ميلاد المصطفى -صلى الله عليه وسلم، وبالتوازي مع انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بتنظيم فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، تحت إشراف الدكتور أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية بفرع البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبحضور الدكتور عبدالحي عزب عبدالعال، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب، عميد الكلية الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو بكر يحيى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ذكري عبد الرازق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء ووكلاء الكلية السابقين ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم الخريجين، إضافة إلى تكريم القامات العلمية الكبيرة بالجامعة والتي أسهمت في رفع راية الكلية والجامعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.