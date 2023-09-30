جامعة الأزهر تبدأ العام الدراسي الجديد بتحية علم مصر

استهل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر العام الدراسي الجديد بتحية العلم، وتهنئة منسوبي الجامعة بتصدرها الجامعات الحكومية المصرية في الإصدار الجديد لتصنيف «تايمز» للتعليم العالي العام 2024، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد

وفي وقت سابق، وافق مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على مذكرة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي.

موعد الإجازات والامتحانات

وتضمنت المذكرة بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول اليوم السبت، وأن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 6 يناير 2024، وتنتهى فى 24 من نفس الشهر، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 يناير حتى الخميس 8 فبراير 2024

وتبدأ الدراسة للفصل الدراسى الثانى السبت الموافق 10 فبراير 2024م وتنتهى فى الخميس 30 مايو 2024 م وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 م وأن تكون امتحانات التصفية السبت 7 سبتمبر 2024 م.