4 أسباب وراء تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز العالمي.. أبرزها جودة التدريس

تقدمت جامعة الأزهر في تصنيف التايمز على نظيراتها من الجامعات المصرية الحكومية، وقد ظهرت نتيجة جامعة الأزهر في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وذلك وفق الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا أن هذا الإنجاز العظيم كان بدعم كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

أسباب تقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز

وفيما يتعلق بتقدم جامعة الأزهر في تصنيف التايمز فجدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على الآتي:

- أعلى التقييمات في جودة البحوث.

- مدى رؤية الجامعة عالميا.

وحول المعايير التي اعتمد عليها تصنيف التايمز فكان كالآتي:

- جودة التدريس وبيئة التعلم (29.5%).

- وإنتاجية الأبحاث في مجلات مدرجة بقوائم Scopus في الفترة بين 2023/ 2023م السمعة البحثية الدولية (29%).

- بجانب الجودة البحثية عالميا (معدلات الاستشهاد بأبحاث الجامعة في أبحاث منشورة بمجلات بقوائم Scopus عن الفترة بين 2018-2023 (30%).

- إضافة إلى الرؤية والسمعة الدولية للجامعة (7.5%) والتأثير في الصناعة (4%).

رفع تصنيف الجامعة دوليًّا

وبهذا يستمر ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي للجامعة في تحقيق أهدافه لصالح جامعة الأزهر برفع تصنيف الجامعة دوليًّا بعد تحقيق الهدف الأول وهو الظهور في التصنيفات الخمس الكبرى بالعام الماضي.