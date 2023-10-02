«قصور الثقافة» تنظم ملتقى المرأة الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر» 5 أكتوبر

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لإقامة الملتقى الـ 13 للمرأة الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر» وذلك يوم 5 أكتوبر الجاري وتستمر فعالياته لمدة أسبوع، في قصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.

صرح بذلك أحمد السيد، المشرف العام على مشروع «أهل مصر» لـ«الوطن»، مضيفا: يتضمن الأسبوع العديد من ورش الحرف البيئية والتراثية للمرأة والفتيات المشاركين من 6 محافظات حدودية هي: الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.

«أهل مصر» يستهدف الأطفال والشباب والمرأة

وأوضح أنَّ مشروع «أهل مصر» أطلقته الهيئة العامة لقصور لثقافة منذ 2018، ويستهدف ثلاث فئات هي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو إعادة الوعي المعرفي للأسرة المصرية المكونة من الأب والأم والطفل أو الشاب من أجل الإسهام في بناء الشخصية المصرية ليصبح عنصرا فعالا في المجتمع.

دمج أبناء المحافظات الحدودية

وأشار إلى أنَّه يجرى ذلك في إطار العمل على دمج أبناء المحافظات الحدودية والنائية والتي تعاني من البعد الثقافي عن العاصمة، موضحا: نسعى لأن يكون للمشروع تأثير على الأرض لذلك نتابع ما يجري خلال تنفيذ الفاعليات وتأثيرها الحقيقي وتقييمه والتعديلات والتطوير اللازم، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة من أبرزها الدمج بين أبناء المحافظات، والخروج بالموهوبين والرعاية لهذه المواهب من خلال قصور الثقافة.

وأشار إلى أن إقامة المشروع في العريش يأتي استمرارا لفعاليات الهيئة المكثفة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الثقافية للمحافظة وتزامنا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، إلى جانب الاحتفال بسيناء بمناسبة 50 سنة على انتصار أكتوبر، ووصول الخدمة الثقافية للعريش، تنشيط الفاعليات الثقافية بها بعد عودة الأمن للمحافظة.

واختتم بأن المشروع يربط الإنسان ببلده، من خلال تقديم أسبوع مجاني يتضمن زيارات وندوات متنوعة، ويمكنه من خلال المهارات المكتسبة بالتدريب الجاد على مدار أسبوع الملتقى تنفيذ مشروع متناهي الصغر له عائد اقتصادي.