وزيرة الثقافة تطلع على التقرير الختام لحصاد «أهل مصر» بالعريش

اطلعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على تفاصيل التقرير الختامي للملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية «أهل مصر»، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف المخرج احمد السيد، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، الذي استضافت به 120 شابًا وفتاة من محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، ومطروح، وشباب الأسمرات من القاهرة، ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة لسيناء، وبالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، واختتمت فعاليات الملتقى بقصر ثقافة العريش.

وتضمن التقرير، حصادًا لما حققته أنشطة وفعاليات الملتقى من نتائج إيجابية على صعيد تنوع المجالات، وإعداد المستفيدين، والمحافظات والقرى المستهدفة، وغيرها، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.

كما اشتمل التقرير، على أهم فعاليات الملتقى والذي ضم معرض نتاج الورش الفنية والحرفية المتنوعة المقدمة للشباب على مدار الملتقى، تضمن العديد من منتجات الجلود، والنحت على الصدف والنحاس، والحلي «الإكسسوارات»، والديكوباج، والخيامية، وقشرة الخشب والتي أقيمت بإشراف مدربين متخصصين، شاركوا في إقامة العديد من الورش ، وقاموا برصد مدى التقدم في اكتساب الشباب الخبرات المتنوعة بالملتقى واستيعابهم السريع للتدريبات.

فعاليات «أهل مصر»

كما شهد الملتقى تقديم وعروض مسرحية، فضلاً عن تنفيذ برامج تستهدف حرية التعبير والرأي والأفكار المتبادلة بين الشباب، وبرامج تجسد عادات وتقاليد أهل سيناء من موروثات ثقافية، كما تضمنت الفعاليات فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان «هدفنا التعرف على الثقافات المختلفة»، عن الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، للتعرف على عادات وتقاليد القبائل هناك، وعرضًا مسرحيًا بعنوان «صوتنا»، عبارة عن مجموعة من فقرات نصوص مسرحية مصرية عديدة قائمة على التمثيل، والحكي، والارتجال، والغناء التراثي، ومجموعة من الأعمال الفنية مستوحاة من الفلكلور السيناوي.