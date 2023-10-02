حزب المصريين يطالب الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات المقبلة

طالب حسين أبو عطا رئيس حزب المصريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبره الشخص الأجدر لقيادة البلاد خلال الفترة الحالية.

وقال «أبو عطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يضع مصر في مكانتها المستحقة بين دول العالم، حيث شهدت العلاقات المصرية الخارجية خلال العشر سنوات الماضية انفتاحا كبيرا على مختلف دول العالم، وظهر ذلك بتجاوب معظم الدول مع الفعاليات الدولية التي كانت تعقدها الدولة المصرية على أراضيها مثل مؤتمر قمة المناخ ومنتدى شباب العالم وغيرها من الفعاليات التي أثبتت نجاحها تلك الأمور التي تؤكد أن مصر استعادة ريادتها من جديد.

السيسي هو القائد الأصلح لحكم البلاد خلال الفترة الراهنة

وأضاف رئيس حزب المصريين، الرئيس السيسي أطلق أيضًا عددًا من المشروعات القومية التي كان لها دور كبير في دعم قواعد الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات، وتلك الأمور جميعها تجعلنا أولى الأحزاب الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن السيسي هو القائد الأصلح لحكم البلاد خلال الفترة الراهنة.