حزب المصريين الأحرار يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

طالب حزب المصريين الأحرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، واستكمال مسيرة الإنجازات.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب كان أول من أعلن أن السيسي مرشحه في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه - أي خليل - صاحب أول توكيل يُحرر لصالحه عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

مؤتمر «حكاية وطن»

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريح لـ«الوطن»، أن ما يتم عرضه الآن في مؤتمر حكاية وطن، رصده الحزب من قبل، وأكد أنه يحتاج إلى 30 عاما لتنفيذه على أرض الواقع، لكن الرئيس نجح في إنجازه خلال 10 أعوام فقط، وهذا أدعى إلى استمراره في الحكم، من أجل إكمال مسيرة التنمية التي بدأها وتحقيق رؤية مصر 2030.

دعم الرئيس السيسي

وأوضح «خليل»، أن الرئيس السيسي لديه مقومات شخصية تؤهله لأن يكون الرئيس النموذجي لدولة بحجم وعراقة الدولة المصرية، التي يؤكد التاريخ على عظمتها، مشيرا إلى أن الشعب المصري لابد وأن يدرك قيمة اختياره للمرشح القادم، وأنه سيكون مسؤولا عن نهضة البلاد وتحقيق التنمية بها لمدة 6 سنوات قادمة، مستشهدا بدولتي ماليزيا وسنغافورة والتنمية التي حدثت بها تنمية شاملة، حيث قرر الشعب حينها استمرار رؤسائهم في الحكم من أجل إكمال مسيرتهم التي حققت طفرات تنموية.