بيان النيابة العامة بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أصدرَت النيابة العامة، بيانًا منذ قليل، بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، موضحة خلاله أنَّها تلقت في تمام الساعة 4.30 فجر اليوم الاثنين، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعليه انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لمعاينته.

تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل

وأسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

النيابة العامة تشكل فريقًا للتحقيق في الواقعة

وتشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والـ4 الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.