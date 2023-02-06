منى أحمد تحصد الجائزة الأولى لفرع «الناشئة» بالمسابقة العالمية للقرآن

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزة بجائزة الفرع السابع، حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء «عمَّ» للناشئة منى أحمد سعد عباس محيسن، على أن تحصل جائزة قدرها 150 ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023

ويأتي ذلك في الفرع السابع في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2023 وتم امتحان المتسابقين اليوم من الثالثة والنصف وحتى السادسة والنصف هم الناشئة، وعددهم 4 متسابقين، في فهم مفردات القرآن الكريم وتفسير جزء عم.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدير بالذكر أنه يشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي 108 متسابقين، من 58 دولة حول العالم، وتبلغ القيمة الكلية لجوائز المسابقة 2 مليون جنيه، بحد أدنى للجائزة 150 ألف جنيها.