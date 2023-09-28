«الاتصالات» تطلق مسابقة للمصورين الهواة والمحترفين.. جائزة 10 آلاف جنيه

كشفت وزارة الاتصالات عن تفاصيل مسابقة البريد المصري للتصوير الفوتوغرافي، بعنوان «متحف البريد بعيون مُبدعة»، من أجل إلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة.

تفاصيل المشاركة في المسابقة

وأشارت الوزارة إلى أن كل مشارك يقدم 3 صور فوتوغرافية كحد أقصى بصيغة ملفات RAW وJPG، على ألا يقل حجم الصورة عن 5 ميجابايت، ولا يزيد عن 10 ميجابايت، كما لا تقل جودة الصورة عن 300 DPI.

قيمة الجوائز

ويحصل الفائزون على شهادات تقدير وجوائز مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف جنيه للمركز الثاني و5 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى5 جوائز أخرى قيمة كل منها ألف جنيه.

وأكدت وزارة الاتصالات في بيانها إن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم يوم 2 أكتوبر، عبر البريد الإلكتروني:museum@egyptpost.org.

ويتكون متحف البريد من قاعتين وردهة طويلة ورواق، بمساحة 543 مترًا مربعًا تقريبا، وهو يقع في الدور الثاني من مبنى البريد.

ويحكي القسم التاريخي تطور الكتابة والرسالة في عصور مختلفة، مثل: لوحة نارمر، ومحابر من العصر الفرعوني والروماني والقبطي، وورق بردي وتماثيل للكاتب أيام الفراعنة وخطابات قديمة من عصور مختلفة.

ويعرض قسم المؤتمرات صورًا لمؤسس اتحاد البريد العام وصور أعضاء مؤتمرات البريد الدولي من سنة 1874 إلى سنة 1924، والاتفاقيات التي أُبرمت في كل مؤتمر.

ويشتمل قسم أدوات البريد على مجموعات متنوعة من السنج والموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة، وصناديق خطابات ميكانيكية وعادية.

أما قسم الملابس يحتوي على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ورؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية وعلامات للطوافة.

وقسم المباني يشمل نماذج مصغرة لبعض المباني البريدية، مثل: مصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبورفؤاد ونموذج لمكتب بريد قروي ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة.

قسم الخرائط والإحصاء، يشمل على خرائط ورسومات بيانية وإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود.

ويحتوي قسم الطوابع على مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وأكلشيهات وقوالب وألواح لصنع طوابع، وكذلك مجموعة من نماذج خطوات العمل في صنع طوابع البريد بمصلحة المساحة. كما يضم تصنيفًا فريدًا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبي والبريد الإفريقي والبريد الآسيوي والبريد الأمريكي والبريد الأسترالي.

وقسم البريد الجوي يحتوي على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداة من شركة الطرق الجوية الإمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية، ونموذج لأول خطاب ورد إلي الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929، وأول خطاب بالبريد الجوي أرسل إلى كراتشي من البريد المصري بالخط الجوي بين القطر المصري والهند.