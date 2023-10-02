تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بكل المدارس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة للعام الدراسي الجديد، وشدد على حسن استقبال الطلاب وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من اليوم الدراسي.

انتظام العملية الدراسية في المنوفية

وأكد المحافظ، أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية، للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة داخل المدارس، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي على المدارس لرصد الإيجابيات والسلبيات والعرض عليه فورا.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري وتكثيف الحملات اليومية للنظافة، ورفع أي مخلفات وإشغالات بمحيط المدارس، للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

المرور الميداني علي المدراس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إلى استمرار المتابعات الميدانية لمديري الإدارات للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتسليم الكتب الدراسية، وإعداد تقرير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات لاتخاذ اللازم نحوها، إضافة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للحالة العامة للمدارس أول بأول من خلال الربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان استقرار المنظومة التعليمية.