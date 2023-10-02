محافظ المنوفية يكلف «الري» بحل شكوى أهالي ترعة الحشاشة في منوف

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس الإدارة المركزية للري، باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى أهالي ترعة الحشاشة بمنوف، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ، خلال لقائه بعدد من المواطنين، رئيس مدينة سرس الليان بدراسة طلب شاب من الأسر الأولى بالرعاية، يلتمس ترميم السقف الخاص بمحال تجارية خاصة به، لإيجاد مصدر رزق له ولإخواته، لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وكذلك طلب مجلس إدارة نادى سرس الليان الرياضى بشأن أعمال التطوير، حتى يتسنى للفرق الرياضية ممارسة أنشطتها بسهولة.

توصيل المرافق لجمعية خيرية

وخلال اللقاء، وافق المحافظ على طلب مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون بشأن إدخال المرافق إلى مقر الجمعية، لمساعدتهم على توفير حياة كريمة للنزلاء مؤكدا حرصه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لدورهم الهام فى البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس قبول ابنته بالصف الأول الثانوي بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات، لتخفيف عبء المواصلات، ومراعاة لظروف أسرتها المعيشية الصعبة.

قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإعداد خطاب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي، لإدخال المرافق إلى منزل مواطن بناحية ميت فارس حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال، وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.