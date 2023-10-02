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ألمانيا تطالب أوروبا بمضاعفة الجهود لتجهيز أوكرانيا في مواجهة برد الشتاء

كتب:

هانى حسن
01:22 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
وزيرة الخارجية الألمانية

وزيرة الخارجية الألمانية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، إلى مضاعفة الجهود لتجهيز أوكرانيا لفصل الشتاء المقبل، من خلال تزويدها بمعدات الدفاع الجوي وضمان إمدادات الطاقة.

وقالت «بيربوك»، التي كانت في كييف مع وزراء خارجية آخرين من الاتحاد الأوروبي، إنّ الشتاء الماضي شهد هجمات استهدفت البنية التحتية في أوكرانيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأضافت: «يجب أن نمنع هذا بكل ما لدينا، قدر الإمكان».

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