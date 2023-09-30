روسيا: إسقاط 9 صواريخ «أوراجان» أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط الدفاع الجوي، 9 قذائف من نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق «أوراجان» الأوكراني في سماء منطقة بيلجورود، جنوب غربي البلاد، على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم، وصفته بـ«الإرهابي» على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية حوالي الساعة 3:45 بتوقيت موسكو (3:45 بتوقيت القاهرة).

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أسقط الدفاع الجوي، أهدافا جوية عند اقترابها من بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف جلادكوف.

وفي سياق متصل، بدأ مستشفى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في ألمانيا «مركز لاندستول الطبي الإقليمي» باستقبال المقاتلين الأمريكيين المصابين في أوكرانيا، وفقا لكاتبا الأعمدة في صحيفة «نيويورك تايمز» ديف فيليبس وإريك شميت، في مقال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.