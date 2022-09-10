عاجل.. وزيرة الخارجية الألمانية تصل كييف في زيارة غير معلنة

أعلنت السلطات الأوكرانية، أنَّ آنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة، وفقًا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أوكرانيا تقترب من كوبيانسك وتهدد طريق روسيا

وأعلنت كييف أنَّها تقترب من كوبيانسك وتهدد طرق إمداد روسيا إلى دونباس، وأرسلت القوات الروسية تعزيزات باتجاه خاركيف في أوكرانيا ردًا على خرق حققته القوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.