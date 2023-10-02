وزير الصحة: المبادرات الرئاسية حققت نقلة نوعية في الخدمات خلال 10 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ السنوات الماضية شهدت محاولة واجتهاد لتحسين الأداء في ضوء الإمكانات المتاحة، موضحًا: «لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى علاج، والعلاج غالٍ ومكلف، وقد يجعل الإنسان من مقتدر إلى فقير»، مشدّدا على أن المبادرات الصحية حققت نقلة نوعية منذ عام 2014 للخريطة والخدمات الصحية في مصر.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «التحديات كانت كبيرة منذ عام 2014، ولدينا أكثر من 700 مستشفى يبلغ عمر بعضها 100 سنة و125 سنة و130 سنة، ولا يمكن القول إنّنا سنغير شكلها خلال 9 سنوات، ولكننا اجتهدنا».

وتابع: «لدينا توجها وكودا جديدا حتى نصل بمستشفياتنا إلى ما نتمناه طبقا لمعايير الجودة والاعتمادات الدولية والمحلية، من أجل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكان من بين التحديات ضعف التمويل والتركيز على علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن وقوائم الانتظار».