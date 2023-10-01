وزير الصحة الأسبق يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

طالب الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال ما تم إطلاقه من إنجازات ومشروعات قومية تهم المصريين كافة.

مشروعات قومية في عهد الرئيس السيسي

وقال الدكتور عادل عدوي لـ«الوطن» إن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إطلاق مشروعات قومية لتحديث قواعد البنية التحتية للاقتصاد القومي وكان أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية الزراعية ومشروعات توليد الطاقة المتجددة فضلا عن المبادرات الرئاسية الصحية والسكنية وغيرها من الحراك النهضي الشامل الذي يهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن المصري.

عادل عدوي: الرئيس السيسي يخطط لمشروعات طويلة الأمد

وتابع وزير الصحة الأسبق: «استكمال تلك المشروعات وجني ثمارها يتطلب المزيد من الوقت كونها مشروعات تنموية معالجة لكافة المشكلات الاقتصادية التي عانت منها البلاد طوال الفترة الماضية وليست مشروعات مؤقتة أو مشروعات قصيرة الأمد»

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الماضية أن يضع مصر في مكانتها المستحقة بين دولة العالم من خلال الانفتاح الخارجي على العالم وتعزيز شبكة العلاقات المصرية الخارجية.

وشدد عدوي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الأنسب والأصلح للعبور بسفينة الوطن خلال الفترة الحالية.