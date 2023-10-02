خالد عبدالغفار: المنظمات الدولية أشادت بالمبادرات الرئاسة الصحية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها، أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم، إذ استطاعت مصر ببعض الإجراءات عمل نموذج دبلوماسي يمكن أن يحتذي به الكثير من دول العالم، كان بينها 14 مبادرة للصحة العامة نفذتها الدولة، واستفاد منها 92 مليون مواطن، وتقديم 141 خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ الفكرة عوّضت ضعف الإمكانات لدينا، وتساءلت الصحف الأمريكية حول السبب الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على القضاء على فيروس سي مثل مصر، موضحا: «دولة لديها أقوى اقتصاد في العالم تتحدث عن أن مصر استطاعت وبإمكانات قليلة جدا وفي وقت قليل جدا القضاء على فيروس سي».