«حكاية وطن» يستعرض مشروعات الصحة والعدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية

تنطلق فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن، بعد قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتناول الجلسة الأولى «العدالة الاجتماعية والصحة»، كما تُعقد جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، ويختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» المنعقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال الـ9 أعوام الماضية كما حضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد.

وعقد مؤتمر «حكاية وطن» في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الحكومة، فضلا عن عدد كبير من المسؤولين والسياسيين والخبراء والمتخصصين في شتي المجالات.

وتجيب القيادة السياسية خلال المؤتمر، على استفسارات المواطنين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.