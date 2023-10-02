إنجازات الدولة في 10 سنوات.. ميكنة الخدمات واتباع المعايير العالمية بقطاع الصحة

تحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة، وإتباع المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي شددت على حق الأشخاص في الحصول على أفضل رعايةِّ طبية، كضرورة تؤمن للمواطن الصحة والرفاهة، ولتحقيق ذلك تم إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استجابة للأهداف الاستراتيجية للدولة وضمان الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتقديمها وفقا لمعايير محددة للجودة.

«حكاية وطن» وثيقة تاريخية للأجيال القادمة

وذكرت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّه في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات، فقد تمت رقمنة العديد من الأنظمة، وميكنة العديد من الخدمات الصحية؛ حيث تكون أنظمة التشغيل بالمنشآت الصحية مبرمجة على عدد من التطبيقات لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية، وبناء قواعد بيانات صحية إلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة وتساعد على التخطيط الصحي الفعال لنظام الرعاية الصحية بمصر.

ونتيجة جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصلت المعايير المصرية على الاعتماد الدولي «الإسكوا» فبراير 2021، مما يُسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضمان سلامتها.