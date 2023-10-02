إنجازات 10 سنوات لدعم الصحة النفسية.. برامج للوقاية من الإدمان بـ139 مليون جنيه

وفرت الدولة المصرية دعما كبيرا لمستشفيات الصحة النفسية، لمساعدتها على تقديم الخدمة الطبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتوازي مع رعاية صحة المواطنين الجسدية، وحماية الشباب من الإدمان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 139.9 مليون جنيه.

الحد من الأمراض المُعدية وغير المعدية

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة استمرت في جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات في القاهرة بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكينُ العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المعدية، وجرى ميكنته بالكامل، إضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات في الجيزة، وجرى الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة 347.8 مليون جنيه.

افتتاح مستشفيات جديدة

وفيما يخص مسار المستشفيات الجامعية، تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، إضافة إلى تطوير مستشفيات جامعية قائمة في الفترة (2014 - 2023)، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى جامعي في عام 2023 مقابل 88 عام 2014، ووصل عدد الأسَرة إلى 36.9 ألف سرير عام 2023 بتكلفة 27.5 مليار جنيه مصري مقابل 28.9 ألف سرير في عام 2014.

ووصل عدد الأسَرة بالعناية المركزة إلى 5030 سريرا بتكلفة ملياري جنيه مقابل 3000 سرير في عام 2014، وبلغت عدد القوافل الطبية 535 قافلة بإجمالي حالات مستفيدة 303.5 ألف حالة.