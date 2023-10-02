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السيسي: مصنع إنتاج البلازما يبدأ العمل في مصر 2026

كتب:

نرمين عفيفي
01:49 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مشروع مشتقات الدم كانت هدفا أمام الدولة حتى وقت فيروس كورونا وانتشاره وتأثيره على العالم، متابعا: «كورونا عملت على تغيير الفكر العالمي، ولما ييجي تغييرات عالمية لازم نستفيد منها، ودول العالم كانت مستعدة تشتغل معانا واتفقنا على إنشاء مصنع في مصر عام 2026».

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «الموضوع ده بعتبره جزء من تصحيح العادات للمصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لإنتاج البلازما، لأن المعايير المستخدمة لقبول العينات واستمرارها صارمة جدا، ولو عملت مركز في أي جامعة الشباب لو اتبرعوا في المركز لازم يحافظوا على المسار الصحي والعادات الصحية لأنه أي خلل مش مقبول».

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