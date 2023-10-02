رئيس «مطروح الأزهرية»: ضرورة توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات

تابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم، انتظام العملية التعليمية بمعهد بنين مطروح النموذجي، للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة كافة للطلاب.

وشدد رئيس مطروح الأزهرية، خلال جولته، على ضرورة مراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، لمنع التزاحم واستخدام السلالم، مع تواجد المشرفين بكل دور للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

التوعية بطرق الوقاية من الفيروسات

ووجه رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان، بضرورة التواجد المستمر للزائرة الصحية، وتأكدها من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات والاهتمام بالنظافة العامة.

الوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب

كما حرص خلال جولته، على تفقد الفصول الدراسية للوقوف على المناهج التعليمية المقدمة للطلاب، وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتحاور مع الطلاب، والوقوف على أبرز المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.