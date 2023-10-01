وكيل «صحة البحيرة» يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعا مع مشرفي ومسؤولي فرق الصحة المدرسية بالمديرية والإدارات الصحية، لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، في وجود الدكتورة نهى عابدين مدير ادارة الصحة المدرسية بالمديرية.

خطة مديرية الصحة بالبحيرة للعام الدراسي

كما جرى مناقشة الكثير من الموضوعات المتعلقة بالعمل وجاءت كالآتي:

- الاستعدادات المطلوبة للعام الجديد.

- التأكيد على تفعيل عيادات صديقة الشباب والمراهقين -تفعيل ندوات التثقيف الصحي والتأكيد على إرسال فيديو تققيفي أسبوعيا لفريق كل عيادة، وعدد «فيديو أسبوعي لفريق إشراف الإدارة داخل العيادة».

- عمل حصر مجتمعي لأماكن المشاركة المجتمعية المجاورة للوحدات والعيادات (مراكز شباب، نوادي شباب، جمعيات أهلية وغيرها) وموافاة المديرية به لبحث سبل التعاون معهم.

- التأكيد على استكمال تجهير العيادات المنفصلة والعيادات المتميزة المرشحة لكل إدارة، واستكمال القوى البشرية المتفرغة بها.

- التوجيه بعمل حصر بالحاصلين على دراسات عليا في التغذية

- الصحة النفسية بالفرق الطبيه التابعة للإدارة

- وحصر الأخصائين الإجتماعيين النفسيين بالإدارة وغيرها من موضوعات العمل.

وشدد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بأهمية توصيل الرسالة والهدف من عمل الصحة المدرسية حتى تعم الفائدة على الجميع، مشيدا بدور الزائرة الصحية المهم، مثمنًا دورها الرائد فى الصحة المدرسية، بما عليها من واجبات تجاه التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور بل المجتمع بأكمله.

تفعيل دور الزائرة الصحية في المدارس

وناقش وكيل صحة البحيرة معهم، كل أوجه الإستعداد للعام الدراسى الجديد مثل «تحديث وحصر المستهدفات، وعمل بيان بمستلزمات الإسعافات الأولية للمدارس، استمارات الفحص الشامل، توزيع التمريض علي المدارس، متابعة اجتماعات لجنة الصحة والبيئة علي مستوى الادارة والمدارس وموافاة المديرية ببيان الاجتماعات»

وشدد على تنظيم ندوات توعوية بالمدارس بصورة دائمة، مؤكدًا أنه شخصيا سيقوم بالمحاضرة فى بعض تلك الندوات، وأكد على مدير الصحة المدرسية بتجهيز عدد من الندوات فى بعض المدارس لمشاركته معهم بالتوعية للتلاميذ والطلاب.