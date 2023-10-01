أسعار اشتراك المترو للطلاب في العام الدراسي الجديد.. تخفيضات تصل لـ98%

انطلق العام الدراسي الجديد 2023- 2024، أمس، ويهتم طلاب المدارس والجامعات في نطاق القاهرة الكبرى بعمل اشتركات المترو لتوفير الوقت والمال وضمان الوصول للمدارس والجامعات في وقت قياسي، لذا يهتمون بمعرفة أسعار اشتراكات المترو.

تخفيضات هائلة على أسعار اشتراكات المترو

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وطلاب المدارس الجامعات، تستعرض «الوطن» أسعار اشتراك المترو للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتعد أسعار اشتراك المترو في متناول أيدي جميع الطلاب وأولياء أمورهم، حيث لم تشهد أي زيادة عن الأعوام السابقة بل شهدت تخفيضات هائلة تصل إلى 98% بحسب المعلن من شركة تشغيل المترو.

أسعار اشتراك المترو

وتأتي أسعار اشتراك المترو 2023 لطلاب المدارس والجامعات على النحو التالي:

- اشتراك المترو 25 محطة بسعر 33 جنيها في الثلاث مراحل.

- اشتراك المترو 40 محطة بسعر 41 جنيها في الثلاث مراحل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو

وبدأ استخراج اشتراك المترو للطلاب بكافة المراحل التعليمية 24 سبتمبر الماضي، وترصد «الوطن» الأوراق المطلوب لاستخراج اشتراك المترو على النحو التالي:

- سحب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

- ملء استمارة الاشتراك ويعتمدها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

- دفع 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

- 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديم الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.