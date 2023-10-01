اليوم بدء صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر لـ23 مليون بطاقة

يبدأ 40 ألف منفذ بقال تمويني، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في صرف السلع التموينية، لجميع حاملي البطاقات التموينية، وذلك بعد أن قامت شركات الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ السلع لمنافذ البقالين، وفقا لحصة كل منفذ، بناء على عدد المواطنين الذين يتم صرف السلع لهم وفق المنطقة الجغرافية للبقال.

صرف السلع التموينية

وتستمر وزارة التموين من خلال منافذ بقالي التموين في صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 بداية من اليوم الأحد وحتى يوم 31 من نفس الشهر، من خلال المنافذ التي تتبع مركزية محافظة إصدار البطاقة فقط، إذ لا يتم صرف التموين إلا من منفذ يتبع محافظة إصدار البطاقة فقط.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ثبات أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2023، مع تكثيف ضخ السلع الاستراتيجية الأساسية من الزيت والسكر والأرز وباقي قائمة أسعار السلع المدعمة.

منظومة التموين

ويبلغ عدد الأسر المستحق لها صرف السلع التموينية شهريا 23 مليون أسرة مقيدين على منظومة الدعم التمويني، ويستحق كل فرد مقيد على بطاقة التموين على سلع تموينية بقيمة 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع، فيما يتم صرف 25 جنيها فقط بدءا من الفرد الخامس على البطاقة.