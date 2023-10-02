وزير الصحة: الرئيس السيسي يتسلّم شهادة بخلو مصر من فيروس سي قريبا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ نجاح مصر في القضاء على فيروس سي أبهر العالم أجمع، متابعا أنّ مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي كأول دولة في التاريخ: «قدّمنا الدوسيه الذهبي لمنظمة الصحة العالمية، والرئيس السيسي يستعد لاستقبال مدير منظمة الصحة العالمية قريبا، لاستلام شهادة إعلان خلو مصر من فيروس سي».

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مشروع القضاء على فيروس سي موجود في مصر منذ 2006، والرئيس السيسي بدأ العمل على الملف في 2014، حيث بدأنا بتوفير الاحتياجات اللازمة ثم التنفيذ.

وتابع وزير الصحة، أنّ الفكرة بدأت بإجراء مسح لـ63 مليون مصر، كما جرى علاج 4.5 مليون مريض كبد مجانا، موضحا أنّ ما حدث قصة نجاح يجب أن تُروى، حيث كان لدينا 14 مصابا بفيروس سي بين كل 100 مصري، وقريبا نحصل على شهادة بخلو مصر من فيروس سي.