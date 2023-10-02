وزير الصحة: تخصيص 15.8 مليار جنيه لمواجهة قوائم الانتظار منذ 2018

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة بشكل دائم، وقد أطلق الرئيس مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار في 2018 أسفرت عن تقديم 2.1 مليون خدمية طبية و1.7 مليون إجراء جراحي بتكلفة 15.8 مليار جنيه، وهي فترة زمنية قصيرة، ولكن العائد منها كبير.

وأوضح وزير الصحة، خلال كلمته في جلسة «العدالة الاجتماعية والصحة» ضمن فعاليات اليوم الثالث والختامي لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»:«نحاول التقليل من فترات الانتظار ووصلنا إلى 3 أسابيع كحد أقصى»، متابعًا «دائما لما نلتقي الرئيس السيسي نطلب الدعم طمعا في كرمه ودعمه الدائم للقطاع الطبي».