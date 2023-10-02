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الرئيس السيسي: مصر تحتاج 5 تريليونات جنيه للنهوض بقطاع الصحة

كتب:

نرمين عفيفي
02:18 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ  خالد عبد الغفار وزير الصحة ذكر أن الدولة تحتاج 1.3 ترليون جنيه للنهوض بالشأن الصحي بمقاييس الدول مرتفعة الدخل، ونحن في مصر نحتاج 5 تريليونات جنيه، وهذا الرقم غير موجود حاليًا.

ووجه الرئيس السيسي خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، حديثه لوزير الصحة، قائلا: «سنعلم الناس كيفية الكشف المبكر على صحتها، وسنعلم بناتنا الوقاية من سرطان الثدي علشان متتجرحش ويتكسر خاطرها، لأن أي حاجة من دي طالما عرفناها مبكرا جدا هنعالجها، ومش بنتكلم في تكلفة بنتكلم في الأثر الناجم عنها».

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