وزير الصحة: 17.5 مليون مواطن استفادوا من العلاج على نفقة الدولة في 10 سنوات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنّ 1.5 مليون مواطن استفادوا بقرارات العلاج على نفقة الدولة في عام 2014، وفي عام 2023 وصلنا إلى 3 ونصف مليون قرار بالعلاج على نفقة الدولة.

17.5 مليون مريض استفادوا منذ عام 2014

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن بلغوا نحو 17.5 مليون مواطن بتكلفة 86.7 مليار جنيه.