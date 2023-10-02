«وزير الشباب» يفتتح الدورة الـ16 لبطولة أفريقيا للرماية اليوم

ينظم الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني، حفل انطلاق البطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية، والتي تقام على ميادين الرماية في المدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإيطالي لوتشنو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وروبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة.

ويشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية الاستعراضية، التي تعبر عن تاريخ وعراقة الحضارة المصرية والارتباط الوثيق بالقارة الأفريقية.

حسني: البطولة تؤهل مباشرة لأولمبياد باريس2024

وقال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إنّ أهمية هذه النسخة من بطولة أفريقيا للرماية، يرجع إلى أن الفائزين بالمركز الأول في البطولة سيتأهلون مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024، مؤكدا أن استمرار الدولة المصرية في استضافة البطولات الدولية في كل الألعاب الرياضية عامة، وبطولات العالم وأفريقيا والعربية في لعبة الرماية بصفة خاصة، دلالة واضحة على الاستقرار الكبير الذي تنعم به مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اهتمام غير مسبوق بالمنشآت الرياضية في عهد السيسي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختيار مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية، والاتحادين الأفريقي والعربي، مصر لإقامة البطولات الدولية الرسمية على ميادينها، يؤكد للعالم كله قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بتفوق واضح عن كثير من البلدان الأخرى، وثقة لا متناهية في إمكانات ومرافق الرياضة في مصر من ميادين وملاعب وصالات مغطاة على استيعاب كل هذه البطولات وخروجها بالشكل اللائق المنصوص عليها في لوائح الاتحادات الرياضية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية.

مصر تنظم بطولة أفريقيا للرماية للمرة الثانية عشر

وأوضح رئيس اتحاد الرماية، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأفريقية، أنّ مصر تنظم البطولة الأفريقية للمرة الحادية عشرة من 19 نسخة إجمالي نسخ البطولات الأفريقية منذ عام 2008، لافتا إلى أن البطولة تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي لقطاع الرياضة منذ توليه مهمة البلاد، وأنّ مصر في عهده أصبحت تمتلك العديد من المنشآت الرياضية غير المسبوقة في تاريخ مصر، بشهادة وإشادة كل المسؤولين عن الرياضة في العالم.

وأكد أنّ نجاح مصر في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى خلال السنوات التسع الماضية، ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى، وقبلة العالم لاستقبال واستضافة كبرى الأحداث الرياضية وتنظيم بنجاح مبهر وغير مسبوق.

ولفت حسني إلى أنّ الفعاليات والمنافسات الرسمية، بندقية ومسدس، للبطولة الأفريقية للرماية، ستنطلق غدا على جميع ميادين المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتستمر لمدة ثمانية أيام حتى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 250 راميا مصنفين دوليا، يمثلون 15 دولة أفريقية.

وأوضح أن الدول المشاركة في البطولة هي الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، بالاضافة مصر منظم البطولة.