محافظ بني سويف: انطلاق حملة «طرق الأبواب» للصحة الإنجابية السبت المقبل

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي الصحة، الاستعدادات الخاصة لتنفيذ حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، التي تنفذها مديرية الصحة في الفترة من 7 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل، تحت شعار «خدمتكم لحد بيتكم»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كل مدن وقرى المحافظة.

تقديم التيسيرات لحملة طرق الأبواب

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الأوقاف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للحملة، والتنويه عنها ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرًا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة، من خلال توفير كل الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة.

إتاحة خدمات تنظيم الأسرة

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إلى أن الحملة يتم تنفيذها ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة للتحويل الرقمي، كمحور رئيسي بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، حيث تستهدف الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة والإنجابية لجميع السيدات لتقليل الفرص الضائعة وتقليل نسبة الحاجة ومن خلال العيادات المتنقلة والثابتة، من خلال عمل مسح جغرافي شامل للسيدات لعمل قاعدة بيانات للسيدات المستخدمات وغير المستخدمات لتوجيه التوعية طبقاً للمناطق الجغرافية.