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توافد أهالي بني سويف على الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي

كتب:

عمرو رجب
11:56 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
مواطنون ببني سويف أثناء تواجدهم بالشهر العقاري

مواطنون ببني سويف أثناء تواجدهم بالشهر العقاري

واصلت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بني سويف، استقبال الأهالي لتحرير توكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حالة من التزاحم.

ازدحام مكاتب الشهر العقاري في بني سويف

وشهدت المقرات تزاحمًا كبيرًا من المواطنين داخل المقرات الخمسة التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات داخل المحافظة لاستخراج توكيلات تأييد ترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع التوكيلات فور استخراجها.

مواطن: الرئيس أعاد الوطن إلى مساره الصحيح

وقال توني عثمان، أحد أبناء محافظة بني سويف، إن الرئيس السيسي قدم لمصر وشعبها الكثير، مضيفًا «يكفينا تضحياته من أجل إعادة الوطن إلى مساره الصحيح بعد أن خطفته جماعة إرهابية، وما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وهنا في بني سويف شاهدنا إنجازات ومشروعات عملاقة خدمية وتنموية لا يمكن حصرها».

وأضاف: «ما شاهدته من إقبال كبير للمواطنين على مقرات الشهر العقاري جعلني أشعر بالفخر بسبب وعي المواطنين بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات عملاقة، وأمن واستقرار شهدته البلاد».

مواطن: الرئيس السيسي يستحق مننا الدعم

في السياق ذاته، قال مدحت شعبان، أحد الأهالي، إن الإقبال على عمل التوكيلات كبير للغاية، وانتظرنا ساعات حتى نجحنا في استخراج التوكيل، قائلًا: «أنا أرد الجميل للرئيس السيسي».

وأضاف: «شاهدت كيف تم علاج أحد جيراني في مبادرة 100 مليون صحة بشكل مجاني بعد معاناته مع المرض، كما شاهدت مبادرة حياة كريمة وكيف غيرت شكل وحياة القرى بمشروعات خدمية كبرى».

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