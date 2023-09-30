بني سويف ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة لتقلبات الطقس

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات الخدمية وشركات المرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات الحكومة بمراجعة استعدادات موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات.

موجة من الطقس السيئ

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، وذلك اعتبارا من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

كما وجه المحافظ باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية، لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

استعدادات شركة المياه والصرف الصحي

وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، إلى تكليفاته لمسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف والتاكد من عملها بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه "حال سقوط أمطار" ،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للتدخل السريع"حال حدوث أية تداعيات"عن حالة التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة

مراجعة عزل أعمدة الكهرباء

وكلف المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة حال فصل الخدمة وبصفة خاصة في المنشآت.