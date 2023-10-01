القبض على هاربين من 98 حكمًا قضائيًا في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام، ضبط كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف هارب من تنفيذ 45 حكما قضائيا في قضايا (تبديد)، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 86 سنة.

كما تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف هارب من تنفيذ 53 حكما قضائيا في قضايا (تبديد) والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 47 سنة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.