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القبض على هاربين من 98 حكمًا قضائيًا في بني سويف

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام، ضبط كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف هارب من تنفيذ 45 حكما قضائيا في قضايا (تبديد)، والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 86 سنة.

كما تم ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف هارب من تنفيذ 53 حكما قضائيا في قضايا (تبديد) والمقضي عليه فيها بالحبس أكثر من 47 سنة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بالأحكام الصادرة ضدهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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