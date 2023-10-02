عاجل.. السيسي: قادرون على إنجاح الأفكار غير القابلة للنجاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تأخذ الفكرة غير القابلة للنجاح، وتدعمها حتى تنجح، ضاربا المثل بموقف حدث في 2015، حيث طلب أحد رجال الأعمال إنشاء جمعية خيرية تنفذها الهيئة الهندسية: «أكدت له أنّ الفكرة غير قابلة للنجاح، نحن نتحدّث عن مستشفى يتكلف 20 مليار جنيه، من أين سيأتي بهذا الرقم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ عدد الأسرّة في المستشفى سيكون أكبر من 1000، فكم سيتكلف المريض؟، متابعا أنّ المستشفى سيتكلف 2 لـ4 مليارات جنيه، لهذا فالفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وتابع الرئيس، أنّ رجل الأعمال قال إنّ لديه مليار جنيه ويزيد، وسيأتي بآخرين عن طريق التبرعات لاستكمال تكلفة المستشفى، مضيفا: «المستشفى تكلّف 6 مليارات جنيه حتى الآن، والتجهيزات ستصل بالتكلفة إلى 10 مليارات جنيه».