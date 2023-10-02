السيسي: الصناديق الاستثمارية تخضع لإشرافي المباشر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ دعم الدولة لوزارة الصحة ليس كرما منها، لكنه حق المصريين، متابعا: «أعلم جيدا أنّ موازنة الدولة لها حدود، لهذا نلجأ إلى أوعية أخرى مثل صندوق تحيا مصر، وهذا يوضح حرص الدولة على إنشاء صناديق واستثمارات تدر عائدا يفيد المصريين».

وأضاف الرئيس السيسي،خلال كلمته في اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنّ صندوق هيئة قناة السويس ساهم في تمويل مشروعات الصحة، لافتا إلى أنّ الصندوق سيكون له دور كبير، وأيضا صندوق تحيا مصر، كما أكد أنّ الأموال الموجودة في الصناديق الاستثمارية تخضع لإشرافه المباشر.